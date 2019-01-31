قرار هام لمدير تعليم الرياض بشأن مزايا وحوافز قادة المدارس

علي القحطاني(صدى):

حدد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أولويات لنجاح قادة المدارس مؤكداً ضرورة الإهتمام ببناء منظومة من الحوافز والمزايا المتعددة لهم ، لتلبية طموحاتهم إضافة إلى التقيد بمعايير دقيقة لإختيارهم .

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني لملتقى مشرفي ومشرفات القيادة المدرسية على مستوى منطقة الرياض بحضور عدد من المتحدثين من الأكاديميين والمختصين، وحضور عدد من القيادات التعليمية وأكثر من 120 مشرفاً ومشرفة للقيادة المدرسية .

واعترف ” الوهيبي ” أن إختيار قادة المدارس من أبرز التحديات التي تواجه الإدارة التعليمية ، مقترحاً وضع برنامج محدد لإختيارهم يعتمد على المعايير الهنية والميدانية .

وأكد “الوهيبي” أن قادة المدارس هم مفتاح تطوير المجتمع المدرسي ، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لتحسين جودة التعليم لدي طلاب الـ” TIMSS ” والأخذ بالمعايير والإختبارات الدولية .