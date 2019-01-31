وصفة طبيعية تمنع نحافة وجهك أثناء الريجيم

أميرة خالد(صدى):

يُعد الوجه أول مناطق الجسم تأثرا بالريجيم، حيث ينحف ويشحب لونه بعد مرور فترة من اتباع نظام الريجيم، مما يؤثر على مظهر الفتيات بشكل سلبى.

وتقدم الدكتورة مروة إمام، خبيرة التغذية العلاجية وصفة طبيعية تمنع نحافة الوجه أثناء الريجيم.

المكونات:

كوب عصير برتقال.

3 أقراص خميرة بيرة وتباع بالصيدليات.

الطريقة:

نذوب أقراص الخميرة بيرة بالعصير جيدا، ثم يتم تناول العصير بعد ذلك، حيث يجب تناول كوب من هذا المشروب يوميا عقب وجبة الغداء بساعة ونصف .

حيث تحتوي الخميرة على جميع العناصر الغذائية إلى تجعل البشرة أكثر نضارة وإشراقة.