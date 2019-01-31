أميرة خالد(صدى):

توقف إنتاج سيارات بوغاتي فيرون لا يعني إيقاف توفير اطارات وعجلات هذه السيارة الأسطورية الخارقة التي يتوفر منها 450 نسخة في العالم ، واليوم حصلنا على معلومة تكشف أن سعر اطارات وعجلات بوغاتي فيرون يعادل ثمن 6 سيارات هونداي اكسنت 2019 جديدة !!!

وفقاً لموقع اي باي – eBay يتوفر اطارات وعجلات بوغاتي فيرون للبيع بسعر منافس للغاية يبلغ قدره 100 ألف دولار أمريكي أي ما يعادل 375,000 ريال سعودي ، وهذا رقم صادم بالنسبة للأشخاص الذين لا يعلمون قيمة سيارة فيرون عندما توفرت للبيع في الماضي وليس لديهم فكرة عن تكلفة صيانة هذه السيارة الأسطورية .

ولنقدم لكم مقارنة عادلة يتوجب علينا تذكيركم أن فريق Motor Trend تحدث في عام 2013 أن تكلفة شراء عجلات ميشلان مخصصة لسيارة بوغاتي فيرون تبلغ 42 ألف دولار أمريكي أي ما يعادل 157,500 ريال سعودي ، ويحتاج كل عجل عند تغيره إلى ساعة من العمل ، ويتوجب علينا تذكيركم أن عملية تغيير عجلات سيارة فيرون تتوجب تغيير اطاراتها أيضاً التي تكلف 69 ألف دولار أمريكي أي ما يعادل 258,750 ريال سعودي ، لتبلغ تكلفة تغيير اطارات وعجلات بوغاتي فيرون كاملة 111 ألف دولار أمريكي أي ما يعادل 416,250 ريال سعودي .

يجدر الإشارة إلى أن سيارات بوغاتي فيرون التي صنعت بإصدارات متنوعة تم إنتاجها خلال 10 سنوات من العمل ، من عام 2005 حتى عام 2015 ، ليتم توفير ؛ 300 سيارة بوغاتي فيرون كوبيه ، و 150 سيارة فيرون كشف .

ميكانيكياً القلب النابض لسيارة بوغاتي فيرون محرك W16 سعة 8 لترات مع أربعة شواحن توربينية يولد قوة 1001 حصان ، وتصل قوة نفس هذا المحرك إلى 1,200 حصان في نسخ ؛ بوقاتي فيرون جراند سبورت ، و بوقاتي فيرون فيتيس ، و بوقاتي فيرون سوبر سبورت .

وبما أننا تحدثنا في هذا الخبر أن سعر اطارات وعجلات بوغاتي فيرون يعادل ثمن 6 سيارات هونداي اكسنت 2019 ، يتوجب علينا تذكيركم أن سعر هونداي اكسنت 2019 يبدأ في الأسواق العالمية من 15,880 دولار أمريكي أي ما يعادل 59,550 ريال سعودي للنسخة الواحدة ، وفي الجانب الآخر سعر بوغاتي فيرون مستعملة في الوقت الراهن لا يقل عن 1.3 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 4,875,000 ريال سعودي .