مجمع الملك فهد يوزع أكثر من 391.412 نسخة من مختلف إصداراته
وزع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة خلال شهر ربيع الثاني الماضي 1440هــ، ما مجموعه (391.412) نسخة من القرآن الكريم بمختلف الأحجام، والترجمات، والكتب الدينية، لمجموعة من الجهات الحكومية.
وأوضح تقرير صادر من المجمع عن توزيعاته خلال الشهر الماضي أنه تم توزيع (361.414) نسخة من المصحف الشريف من مختلف الأحجام، و(3.500) نسخة من الأجزاء, و(800) نسخة من التسجيلات, و(13.350) نسخ من ترجمات معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات الأجنبية، و(15.848) نسخة من الكتب الدينية.
وأضاف التقرير أن إجمالي ما وزعه المجمع منذ بداية توزيعه لإصداراته في الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى عام 1405هـ، وحتى نهاية شهر ربيع الثاني الماضي 1440هـ، وصل إلى (315.060.572) نسخة من مختلف الإصدارات.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7785 ] نشر منذ 9 ساعات
الله يجزاهم خير ويعينهم ويكتب اجرهم-وصلت اصداراتهم دول عديده من العالم-