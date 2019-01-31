منع بيع حليب الإبل على الطرقات العامة في جدة

نايف السالم(صدى):

صدرت توجيهات بمنع بيع حليب الإبل على الطرقات العامة في جدة، حيث وقفت لجنة فرعية على ثلاثة مواقع بجوار ملعب الامير عبدالله الفيصل بجدة وتم إتلاف عدد ٩٠ حاوية ماء وعدد ٢٥٩ وعاء ماء وأدوات صلبة وأخشاب ومنصات عرض تستخدم لعرض الحليب.

وضبطت اللجنة العمالة المخالفة وعددهم ٦ بمهنة عامل تربية مواشي وتم أخذ التعهدات اللازمة عليهم بعدم بيع الحليب في الطرقات العامة مستقبلا.

وأزالت اللجنة الموقع بالكامل ورش وتطهير الموقع بالكامل بالمعقمات بعد أن تم تحميل الإبل بالسيارات من قبل أصحابها وغادروا الموقع فورا وتم إعداد محضر من قبل اللجنة بالواقعة.