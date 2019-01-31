باريس سان جيرمان يخطط لصفقة مدوية من تشيلسي لتعويض نيمار

ماجد محمد(صدى):

يخطط فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لعقد صفقة مدوية من العيار الثقيل وضم لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، لتعويض غياب نجم الفريق، البرازيلي نيمار دا سيلفا المصاب.

و بات الدولي البرازيلي ويليان لاعب خط وسط فريق تشيلسي الهدف الجديد لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لضمه قبل ساعات من غلق باب الانتقالات الشتوية الحالية ، بسعر 40 مليون جنيه إسترليني، بالسعر الذي حدده تشيلسي.

يذكر أن يستمر عقد ويليان مع تشيلسي لنهاية الموسم المقبل، وقد تلقى عرضًا من برشلونة بالفعل وكذلك عرضًا من داليان يفانغ الصيني.