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رحيل مريم سعيد عن قناة ” إم بي سي ” لأسباب خاصة 

رحيل مريم سعيد عن قناة ” إم بي سي ” لأسباب خاصة 
أميرة خالد(صدى):

أعلنت المذيعة مريم سعيد مقدمة برنامج ” تريندينغ ” ، رحيلها عن ” إم بي سي ” لأسباب خاصة ” ، حيث وجهت الشكر لزميلاتها متمنية النجاح للجميع.

وأضافت سعيد: ” أتى اليوم الذي يجب أن أقول لكم وداعاً.. شكراً لكل مَن دعمني ” .

وجاء ذلك بعد كثير من الأخبار التي انتشرت أخيراً عن نية ” إم بي سي ” التخلّي عن المذيعة مريم سعيد، مقدمة برنامج ” تريندينغ ” ، وغيابها عن التقديم، ثم عودتها مجدداً.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 7754 ] نشر منذ 1 ساعة

واحد يروح وواحد يجي هكذا الدنيا -لابقاء دائم-

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة

بلغي السلام واكثري ,, وياليت والله لو تزرفلون القناة بقفل مصدي

[ عدد التعليقات: 63906 ] نشر منذ 40 دقيقة

مع السلامه ,,

,, الاشارهخضراء .. ماتعطل مساميرك ,,

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