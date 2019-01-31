رحيل مريم سعيد عن قناة ” إم بي سي ” لأسباب خاصة 

أميرة خالد(صدى):

أعلنت المذيعة مريم سعيد مقدمة برنامج ” تريندينغ ” ، رحيلها عن ” إم بي سي ” لأسباب خاصة ” ، حيث وجهت الشكر لزميلاتها متمنية النجاح للجميع.

وأضافت سعيد: ” أتى اليوم الذي يجب أن أقول لكم وداعاً.. شكراً لكل مَن دعمني ” .

وجاء ذلك بعد كثير من الأخبار التي انتشرت أخيراً عن نية ” إم بي سي ” التخلّي عن المذيعة مريم سعيد، مقدمة برنامج ” تريندينغ ” ، وغيابها عن التقديم، ثم عودتها مجدداً.