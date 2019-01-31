رحيل مريم سعيد عن قناة ” إم بي سي ” لأسباب خاصة
أعلنت المذيعة مريم سعيد مقدمة برنامج ” تريندينغ ” ، رحيلها عن ” إم بي سي ” لأسباب خاصة ” ، حيث وجهت الشكر لزميلاتها متمنية النجاح للجميع.
وأضافت سعيد: ” أتى اليوم الذي يجب أن أقول لكم وداعاً.. شكراً لكل مَن دعمني ” .
وجاء ذلك بعد كثير من الأخبار التي انتشرت أخيراً عن نية ” إم بي سي ” التخلّي عن المذيعة مريم سعيد، مقدمة برنامج ” تريندينغ ” ، وغيابها عن التقديم، ثم عودتها مجدداً.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7754 ] نشر منذ 1 ساعة
واحد يروح وواحد يجي هكذا الدنيا -لابقاء دائم-
زمن عجيب[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
بلغي السلام واكثري ,, وياليت والله لو تزرفلون القناة بقفل مصدي
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63906 ] نشر منذ 40 دقيقة
مع السلامه ,,
,, الاشارهخضراء .. ماتعطل مساميرك ,,