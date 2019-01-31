” مواكب الزحف الأكبر ” .. مسيرات تتجه صوب القصر الرئاسي بالسودان

الخرطوم(صدى):

أصدر تجمع المهنيين بالسودان ” يضم أساتذة جامعيين وأطباء ومهندسين ومعلمين ” و 3 تحالفات معارضة، بيان يدعوا لانطلاق مسيرات ومواكب جماهيرية في عدد من المدن بينها ” الخرطوم ” ، صوب القصر الرئاسي اليوم الخميس، سُميت بـ “ مواكب الزحف الأكبر ” .

وذكر البيان أيضًا أن الموكبين الأساسيين ينطلقان من مدينتي ” الخرطوم وأم درمان ” غربي العاصمة، إلى القصر الرئاسي وسط الخرطوم، بالإضافة إلى أن مدينة مركز ولاية الجزيرة ستنطلق فيها عدد من المواكب صوب برلمان الولاية.

أما فيما يتعلق بمسيرة مدينة ” القضارف ” ، ستتحرك فيها المسيرة نحو برلمان الولاية.