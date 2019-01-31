” مواكب الزحف الأكبر ” .. مسيرات تتجه صوب القصر الرئاسي بالسودان
أصدر تجمع المهنيين بالسودان ” يضم أساتذة جامعيين وأطباء ومهندسين ومعلمين ” و 3 تحالفات معارضة، بيان يدعوا لانطلاق مسيرات ومواكب جماهيرية في عدد من المدن بينها ” الخرطوم ” ، صوب القصر الرئاسي اليوم الخميس، سُميت بـ “ مواكب الزحف الأكبر ” .
وذكر البيان أيضًا أن الموكبين الأساسيين ينطلقان من مدينتي ” الخرطوم وأم درمان ” غربي العاصمة، إلى القصر الرئاسي وسط الخرطوم، بالإضافة إلى أن مدينة مركز ولاية الجزيرة ستنطلق فيها عدد من المواكب صوب برلمان الولاية.
أما فيما يتعلق بمسيرة مدينة ” القضارف ” ، ستتحرك فيها المسيرة نحو برلمان الولاية.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7785 ] نشر منذ 14 ساعة
الرئيس العاقل المحب لوطنه قبل شعبه لو شاف ان الوضع كما هوا الان -عليه ان يبادر في الانسحاب ويحقن الدماء ويحفظ الاموال-
براغى[ عدد التعليقات: 839 ] نشر منذ 14 ساعة
الله يستر على السودان ..المظاهرات ما تجلب الا الخراب ..البشير فاشل ولكن المصيبة اكبر لو انفلتت الامور
زمن عجيب[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 14 ساعة
المظاهرات ومن يقف ورائها هم الصهاينة والعلمانيين الكلاب يريدون تدمير وخراب جميع الدول العربية والاسلامية
زمن عجيب[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 14 ساعة
المظاهرات ومن يقف ورائها هم الصهاينة والعلمانيين الكلاب يريدون تدمير وخراب جميع الدول العربية والاسلامية
غندورة[ عدد التعليقات: 11592 ] نشر منذ 13 ساعة
(طفح) الكيل.
دبل تسبودهم لاهو اللي تسنع وضبط وضعهم ولاهو اللي ضف وجهه (نشبة)
نهايته الله أعلم بتكون مثل نهاية (المخلوع) نتفوا رقبته.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63988 ] نشر منذ 13 ساعة
الله يهديهم ,,وييسر لهم الحل من ورطتهم ويحقن دمائهم ,, آمين ,,
🐪[ عدد التعليقات: 165 ] نشر منذ 11 ساعة
البشير تورط مع السودانيين
كان يدعم الخبز حتى يوصل لهم بلاش وكان المجرمون الفاسدين يبيعونه على البلدان التي حوله الان بالله من يخرب السودان اسرائيل وامريكا لم تستطع الدخول للسودان فكان مصير السودان ان فكك لدولتين الجنوب والسودان والان لم يجدوا الى ان يخرجوا على البشير غكان سهل لامريكا والصهاينه المفروض السعوديه الان تستثمر السودان لكن بعد ايش
أبوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 1243 ] نشر منذ 8 ساعات
رح تصير نسخة سوريا.