الكشف عن خطة لإنشاء ملاعب جولف بـ 13 منطقة على مستوى المملكة
صرح رئيس الاتحاد السعودي للجولف ياسر الرميان، بأنه خلال الفترة المقبلة سيتم البدء في تنفيذ خطة لبناء 13 ملعبًا بـ 13 منطقة على مستوى المملكة.
وأوضح الرميان أن الملاعب الجديدة ستتنوع بين الفاخرة والعادية، مشيرًا إلى وجود 6 ملاعب للمحترفين حاليًا، و5 ملاعب رملية، و3 ملاعب صغيرة من فئة 9 حفر.
وأكد أن الاتحاد يهدف لجعل رياضة الجولف رياضة شعبية، ومتاحة للجميع من رجال ونساء، وأطفال.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3809 ] نشر منذ 15 ساعة
متاحة للجميع يا عمنا معروف لعبة الجولف للأثرياء ما حد يقدر علي تكلفة المضارب حرام الأسراف في بناء الملاعب التي سوف تكون للاثرياء فقط
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7785 ] نشر منذ 15 ساعة
دام يوجد فيه ملاعب رمليه فلا تكلفه باهضه -ولمن ستكون الرمليه والمزروعه ولمن تكون الحفره ذات الماسوره ولمن الحفره الفضيه-وهل التكلفه سوف تكون عالميه او محليه مرتفعه-البحث في التفاصيل صعب-