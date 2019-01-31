الكشف عن خطة لإنشاء ملاعب جولف بـ 13 منطقة على مستوى المملكة

طلال الغامدي(صدى):

صرح رئيس الاتحاد السعودي للجولف ياسر الرميان، بأنه خلال الفترة المقبلة سيتم البدء في تنفيذ خطة لبناء 13 ملعبًا بـ 13 منطقة على مستوى المملكة.

وأوضح الرميان أن الملاعب الجديدة ستتنوع بين الفاخرة والعادية، مشيرًا إلى وجود 6 ملاعب للمحترفين حاليًا، و5 ملاعب رملية، و3 ملاعب صغيرة من فئة 9 حفر.

وأكد أن الاتحاد يهدف لجعل رياضة الجولف رياضة شعبية، ومتاحة للجميع من رجال ونساء، وأطفال.