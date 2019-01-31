بالفيديو.. أول تعليق لرئيس الهلال والإيطالي جوفينكو بعد إنهاء إجراءات التوقيع
نشر الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال، مقطع فيديو بموقع ” تويتر ” ظهر خلاله اللاعب الإيطالي سيباستيان جوفينكو بعد إنهاء إجراءات التوقيع معه لمدة 3 مواسم.
وظهر جوفينكو خلال المقطع، متمنيًا أن يكون عند حسن الظن، ويفعل ما في وسعه لإسعاد الجماهير الهلالية.
يذكر أن جوفينكو صاحب الـ 31 عام ، لعب في تورونتو الكندي، وشارك في فرق سابقة منها يوفنتوس وبارما وإمبولي وشارك في 23 مباراة للمنتخب الإيطالي.
httpv://YouTube/BGT_xPPLQ4Y
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