بالفيديو.. أول تعليق لرئيس الهلال والإيطالي جوفينكو بعد إنهاء إجراءات التوقيع

نواف السالم(صدى):

نشر الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال، مقطع فيديو بموقع ” تويتر ” ظهر خلاله اللاعب الإيطالي سيباستيان جوفينكو بعد إنهاء إجراءات التوقيع معه لمدة 3 مواسم.

وظهر جوفينكو خلال المقطع، متمنيًا أن يكون عند حسن الظن، ويفعل ما في وسعه لإسعاد الجماهير الهلالية.

يذكر أن جوفينكو صاحب الـ 31 عام ، لعب في تورونتو الكندي، وشارك في فرق سابقة منها يوفنتوس وبارما وإمبولي وشارك في 23 مباراة للمنتخب الإيطالي.

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