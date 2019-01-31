مكالمة على ” إيمو ” تنتهي باستغلال قاصر في ” الدعارة “

أبوظبي(صدى):

أمرت النيابة العامة في دبي، بإحالة عاملاً آسيوياً إلى محكمة الجنايات بتهمة استخدامه طفلة قاصر، في ممارسة الدعارة، مقابل مبالغ مالية يتسلمها المتهم، مستغلاً صغر سنها وخوفها.

وبحسب التحقيقات فإن الفتاة تعرفت على المتهم الأربعيني ،عن طريق إحدى قريباتها، فتواصلت معه عن طريق برنامج مكالمات الفيديو ” إيمو ” .

وطلبت الفتاة منه تسهيل حصولها على فرصة عمل، لدعم أسرتها الفقيرة، فاستقدمها إلى الدولة بتأشيرة زيارة، بعد أن زوّر تاريخ ميلادها في جواز السفر ليصبح 25 سنة بدلاً من 17 سنة.

واتفق المتهم مع المجني عليها على العمل في الدعارة مقابل مبلغ 1500 درهم شهرياً ترسلها إلى أمها واخوتها في موطنها الأصلي.

وتمكن رجال الشرطة من مداهمة الشقة التي كانت تعمل بها الفتاة، ووجدوا بها سبع فتيات أخريات من جنسيات مختلفة.