هكذا تساعد ” بيتكوين ” نظام الملالي في خرق العقوبات الأمريكية

واشنطن(صدى):

أكد بعض الخبراء الاقتصاديون أن العملات الإلكترونية المشفرة، ولاسيما عملة ” بيتكوين ” ، بإمكانها مساعدة إيران بشكل كبير لمواجهة العقوبات الأمريكية والالتفاف عليها.

وبحسب صحيفة ” نيويورك تايمز ” فقد باتت عملة البيتكوين جبة ناشئة في الحرب الاقتصادية بين واشنطن وطهران.

ومن الممكن أن يسمح إنجاز المعاملات التجارية والمصرفية بواسطة بيتكوين ، التي يصعب تتبعها ، للإيرانيين بدفع ثمن بضائع ومواد كثيرة مع تجاوز القيود الأمريكية المفروضة على المصارف.

وكان التهديد بفرض عقوبات أميركية كافياً لإفساد معظم الأعمال التجارية مع إيران، لكن المدفوعات المجهولة التي تمت في بتكوين يمكن أن تغير ذلك.

وتدرس طهران إمكانية إقامة بورصة للعملات المشفرة لتسهيل عمليات التبادل التجاري، رغم إخفاق تجربة ” بترو ” ، وهي العملة المشفرة المدعومة من فنزويلا.