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تفاصيل اغتصاب حارس بناية لفتاة من أصحاب الهمم

تفاصيل اغتصاب حارس بناية لفتاة من أصحاب الهمم
أبوظبي(صدى):

نظرت محكمة الجنايات في دبي، أمس الأربعاء، قضية اغتصاب حارس بناية آسيوي لطفلة من أصحاب الهمم.

واستغل الجاني مرض وضعف وعي المجني عليها، وإدراكها بسبب إصابتها بعاهة في عقلها تفقدها الإدراك والتعبير عن إرادتها بحرية، منتهزاً فرصة احتفاظه بنسخة من مفتاح شقة أسرتها، كونه حارس المكان.

ولاحظت والدة المجني عليها أن الفتاة تعاني فقدان الشهية، وتنهمر في البكاء المستمر من دون أي سبب، فضلاً عن الخوف الشديد الذي يسيطر عليها.

وأقرّ المتهم في محضر استدلالات الشرطة بأنه اعتدى جنسياً على الطفلة المجني عليها، ثلاث مرات، في غياب والدتها وجدتها اللتين تسكنان مع الطفلة في شقة بالبناية التي يعمل حارساً لها.


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 23275 ] نشر منذ 17 ساعة

لعنة الله عليه الحقير
المفروض عقوبة الغاصب القتل والتخلص منه

[ عدد التعليقات: 7785 ] نشر منذ 14 ساعة

اذا اثر اي مؤثر خارجي في العقل سواء بالسلب او بالإيجاب فتوقع النتيجه على ضوء ذلك-

[ عدد التعليقات: 1243 ] نشر منذ 14 ساعة

المفروظ ينتف قطعة قطعة اه لو انا محقق اخلية يبكي دم اللهم اذقة ضعفين من العذاب ولعنة لعن كبرا امين يا قوي .

[ عدد التعليقات: 63988 ] نشر منذ 11 ساعة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

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