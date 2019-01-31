تفاصيل اغتصاب حارس بناية لفتاة من أصحاب الهمم
نظرت محكمة الجنايات في دبي، أمس الأربعاء، قضية اغتصاب حارس بناية آسيوي لطفلة من أصحاب الهمم.
واستغل الجاني مرض وضعف وعي المجني عليها، وإدراكها بسبب إصابتها بعاهة في عقلها تفقدها الإدراك والتعبير عن إرادتها بحرية، منتهزاً فرصة احتفاظه بنسخة من مفتاح شقة أسرتها، كونه حارس المكان.
ولاحظت والدة المجني عليها أن الفتاة تعاني فقدان الشهية، وتنهمر في البكاء المستمر من دون أي سبب، فضلاً عن الخوف الشديد الذي يسيطر عليها.
وأقرّ المتهم في محضر استدلالات الشرطة بأنه اعتدى جنسياً على الطفلة المجني عليها، ثلاث مرات، في غياب والدتها وجدتها اللتين تسكنان مع الطفلة في شقة بالبناية التي يعمل حارساً لها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43174 ] نشر منذ 17 ساعة
حسبي الله علية
ونعم الوكيل
هذا حقير ويستحق الموت
بعدين كيف تترك طفلة مثل هذي
لوحدها🤔
ابو عمار[ عدد التعليقات: 23275 ] نشر منذ 17 ساعة
لعنة الله عليه الحقير
المفروض عقوبة الغاصب القتل والتخلص منه
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7785 ] نشر منذ 14 ساعة
اذا اثر اي مؤثر خارجي في العقل سواء بالسلب او بالإيجاب فتوقع النتيجه على ضوء ذلك-
أبوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 1243 ] نشر منذ 14 ساعة
المفروظ ينتف قطعة قطعة اه لو انا محقق اخلية يبكي دم اللهم اذقة ضعفين من العذاب ولعنة لعن كبرا امين يا قوي .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63988 ] نشر منذ 11 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,