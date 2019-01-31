تفاصيل اغتصاب حارس بناية لفتاة من أصحاب الهمم

أبوظبي(صدى):

نظرت محكمة الجنايات في دبي، أمس الأربعاء، قضية اغتصاب حارس بناية آسيوي لطفلة من أصحاب الهمم.

واستغل الجاني مرض وضعف وعي المجني عليها، وإدراكها بسبب إصابتها بعاهة في عقلها تفقدها الإدراك والتعبير عن إرادتها بحرية، منتهزاً فرصة احتفاظه بنسخة من مفتاح شقة أسرتها، كونه حارس المكان.

ولاحظت والدة المجني عليها أن الفتاة تعاني فقدان الشهية، وتنهمر في البكاء المستمر من دون أي سبب، فضلاً عن الخوف الشديد الذي يسيطر عليها.

وأقرّ المتهم في محضر استدلالات الشرطة بأنه اعتدى جنسياً على الطفلة المجني عليها، ثلاث مرات، في غياب والدتها وجدتها اللتين تسكنان مع الطفلة في شقة بالبناية التي يعمل حارساً لها.