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مدير شرطة بيشة يقلّد ” الشهراني ” رتبة نقيب

مدير شرطة بيشة يقلّد ” الشهراني ” رتبة نقيب
محمد السعران(صدى):

قلّد مدير شرطة محافظة بيشة العميد علي بن عبدالرحمن العروان بحضور مساعدة العقيد عبدالله بن محمد القحطاني بمكتبه مدير إدارة التخطيط والتطوير بشرطة بيشة النقيب فيصل بن سعيد الناهسي الشهراني ، رتبة ” نقيب ” ، متمنيًا له التوفيق والتفوق في خدمة دينه ومليكة ووطنه.

وشكر ” الحيزاء ” القيادة الرشيدة علم الثقه الملكيه ؛ مؤكدًا أن ثقة القيادة الرشيدة – حفظها الله – ستكون حافزًا له في تقديم الأفضل.

يذكر أن النقيب ” الحيزاء ” من الكفاءات المتميزة في شرطة بيشة.


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