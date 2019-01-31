مدير شرطة بيشة يقلّد ” الشهراني ” رتبة نقيب
قلّد مدير شرطة محافظة بيشة العميد علي بن عبدالرحمن العروان بحضور مساعدة العقيد عبدالله بن محمد القحطاني بمكتبه مدير إدارة التخطيط والتطوير بشرطة بيشة النقيب فيصل بن سعيد الناهسي الشهراني ، رتبة ” نقيب ” ، متمنيًا له التوفيق والتفوق في خدمة دينه ومليكة ووطنه.
وشكر ” الحيزاء ” القيادة الرشيدة علم الثقه الملكيه ؛ مؤكدًا أن ثقة القيادة الرشيدة – حفظها الله – ستكون حافزًا له في تقديم الأفضل.
يذكر أن النقيب ” الحيزاء ” من الكفاءات المتميزة في شرطة بيشة.
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