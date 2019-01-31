في انتظار فتح وظائف للدبلومات الصحية..مواطنون يرفعون أمنياتهم إلى وزير الصحة

علي القحطاني(صدى):

رفع رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أمنياتهم إلى وزير الصحة توفيق الربيعة عبر منصة برنامج ” يا هلا ” .

وطالب المغردون وزير الصحة، بأن يكون النقل بآليه أكثر تطورًا، مع سرعة كشف النتائج لمن قدموا على طلبات لنقلهم.

كما طالبوا باستقطاب الكفآت السعودية في الطب، إضافة إلى الكشف عن خطة الوزارة في رعاية مرضى الأمراض الوراثية النادرة فمعظم المستشفيات لاتستقبل هذه الحالات.

وأكدوا أنهم بانتظار التأمين الصحي لكل مواطن، وفتح وظائف للدبلومات الصحية، حيث قال أحد المغردين : ” تعبنا من القطاع الخاص والأجور الرمزية ” .