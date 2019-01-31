بالفيديو.. لوحة رائعة لجبل أحد معانقًا السحب وتنحدر منه الشلالات
وثق مقطع فيديو لحظة هطول الأمطار بالمدينة المنورة، على جبل أحد، مجسدة لوحة جمالية رائعة، حيث تنحدر منه الشلالات.
ولجبل أحد مكانة كبيرة، لما رواه الصحابي أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّه ُ” .
ويضم الجبل عدة آثار منها مقبرة شهداء أحد والتي تضم أجساد 70 صحابي استشهدوا أثناء غزوة أحد.
وكانت المدينة المنورة قد شهدت أمطارًا متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة، ارتوت على إثرها الأرض.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7785 ] نشر منذ 16 ساعة
ماشاء الله –
اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم-
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7785 ] نشر منذ 15 ساعة
ماشاء الله –
اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم-