أنباء عن تعاقد العين الإماراتي مع جيسوس
عقب قرار إدارة نادي الهلال إنهاء التعاقد مع مدير الجهاز الفني البرتغالي جورجي جيسوس بالتراضي بين الطرفين، تداولت أنباء حول بدء العين الإماراتي في التفكير بالتعاقد مع جيسوس.
وربطت تقارير بين اعتزام تعاقد العين مع جيسوس، وانتقال الكرواتي زوران ماميتش إلى الهلال.
يذكر أن العين قد تعاقد مع زوران، بعد انفصاله من النصر حيث تولى دفة الأمور فنيا في النادي الإماراتي فبراير 2017 خلفا لمواطنه زلاتكو داليتش.
وكان زوران قد قال في تغريدة له أمس : ” بعد عامين رائعين في العين حيث كتبت مع فريقي ومع كل المعنيين بالنادي التاريخ، حان وقت الانفصال، أشكر بشدة كل لاعبي فريقي وجميع من في النادي، الآن ننفصل لكني أشعر بأن في المستقبل كل شيء ممكن ” .
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علي العلي[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 19 ساعة
وبكره يعمل نفس الشي مع الهلال ويروح لمادي يدفع اكثر
اول ما جاء زوران للنصر اعلام الهلال قام يطقطق على الاسم….زوران اثنين مو زور واحد ومن هالخرابيط
والان نفس الاعلام يمجد فيه
اعلاميين مهنيين على كيف كيفك …
alfahd42[ عدد التعليقات: 20942 ] نشر منذ 18 ساعة
العصبيه وماتعمل
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 384 ] نشر منذ 17 ساعة
علي العلي
سلامات يالقوطي
قاعد تتخيل وعايش باحلامك الحالمي
من متى جمهور الفخر
يضيع وقته يتابع اخباركم
لكن صياحكم طرب
وكل ماشفنا طموحكم مع نادي الفقر
نحمد ربنا على زعامه
ابونايف[ عدد التعليقات: 448 ] نشر منذ 15 ساعة
اخس يالطواقي مانتم سهلين مسوين علاقه مع العين العالمي
ولد الاشراف[ عدد التعليقات: 1057 ] نشر منذ 13 ساعة
يقول العالمي هههههههه متى الفقراوية عرفوا طريق المنصه أصلا يالمرشح
🐪[ عدد التعليقات: 165 ] نشر منذ 12 ساعة
المدرب اصلا هو الي قرشع الهلال يوم قال شنطتي جاهزه في اي وقت شاتهم بالسلوت والسنافر اكلت المقلب وكسب الرهان