أنباء عن تعاقد العين الإماراتي مع جيسوس

طلال الغامدي(صدى):

عقب قرار إدارة نادي الهلال إنهاء التعاقد مع مدير الجهاز الفني البرتغالي جورجي جيسوس بالتراضي بين الطرفين، تداولت أنباء حول بدء العين الإماراتي في التفكير بالتعاقد مع جيسوس.

وربطت تقارير بين اعتزام تعاقد العين مع جيسوس، وانتقال الكرواتي زوران ماميتش إلى الهلال.

يذكر أن العين قد تعاقد مع زوران، بعد انفصاله من النصر حيث تولى دفة الأمور فنيا في النادي الإماراتي فبراير 2017 خلفا لمواطنه زلاتكو داليتش.

وكان زوران قد قال في تغريدة له أمس : ” بعد عامين رائعين في العين حيث كتبت مع فريقي ومع كل المعنيين بالنادي التاريخ، حان وقت الانفصال، أشكر بشدة كل لاعبي فريقي وجميع من في النادي، الآن ننفصل لكني أشعر بأن في المستقبل كل شيء ممكن ” .

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