أمهات اللاعبين لم يولدن في قطر..أسترالي يكشف تزوير ” الحمدين ” أوراق لاعبيه

نواف السالم(صدى):

استمرارًا لفضائح الحمدين، وفيما يخص ملف المجنسين في منتخب قطر، المشارك في بطولة كأس آسيا، فجر الصحفي الأسترالي ” سكوت مسينتير ” مفاجأة بإعلانه عن عزم الاتحاد الإماراتي لكرة القدم إرسال شكوى عاجلة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشأن تزوير الاتحاد القطري لأوراق عدد من لاعبي منتخبه.

وقال الصحفي الأسترالي في تغريدة له : ” الاتحاد الإماراتي لكرة القدم سيرسل احتجاجاً رسمياً للاتحاد الآسيوي بشأن أهلية لاعبي المنتخب القطري بسام الراوي والمعز علي ” .

وأضاف : ” عدد من الصحفيين المحليين هناك أمدوني بأوراق تبين أن أمهات اللاعبين لم يولدن في قطر كما ادعى القطريون ” .

يذكر أنه وفقاً للمادة السابعة من قانون الفيفا المرتبطة بعملية التجنيس، يفترض مرور 5 سنوات على مشاركة اللاعب المجنس بجنسية الدولة الجديدة بعد سن الـ 18، وهو ما يعني مشاركة اللاعب بعد السن 23 عاماً، وهو ما لم ينطبق على بسام الراوي، الذي لم يتخط هذه السن.

وبحسب قانون الفيفا فإنه يمكن للاعب المجنس المشاركة مع منتخب بلاده، إذا كان أحد أبويه يحمل جنسية البلد الجديدة، وقد تلاعب النظام القطرى بهذا النص، حيث قدم الاتحاد القطرى لكرة القدم شهادة ميلاد والدة اللاعب بسام الراوي، على أنها مواطنة قطرية، على الرغم من أن والدة اللاعب هى آمال عدنان، وكانت تعمل مدرسة في العراق، وجداه من أبويه وأمه من العراق.

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