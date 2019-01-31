كأس ملك إسبانيا..برشلونة يُقصي إشبيلية بسداسية

ماجد محمد(صدى):

نجح فريق برشلونة الإسباني، في تحقيق فوزًا كبيرًا على إشبيلية بنتيجة 6-1، خلال مباراة إياب ربع نهائي كاس ملك إسبانيا.

وسجل الهدف الأول البرازيلي فيليب كوتينيو فى الدقيقة 13 من خلال ركلة جزاء تسبب فيها ليونيل ميسي.

وفي الدقيقة 27 احتسب الحكم ركلة جزاء لإشبيلية ولكن الأرجنتيني إيفر بانيجا أهدرها، وفي الدقيقة 31 أضاف إيفان راكيتيتش الهدف الثاني من تمريرة أرثر ميلو.

وفي الشوط الثاني أضاف البارسا هدفين في دقيقتين عبر كوتنينو الذي سجل الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 53 قبل أن يسجل سيرجي روبرتو الرابع في الدقيقة 55 .

وعند الدقيقة 68 سجل جيليرمي أرانا هدف تقليص الفارق للفريق الأندلسي، قبل أن يقتل لويس سواريز المباراة فى الدقيقة 89 بهدف خامس للبارسا.

وسجل ميسي الهدف السادس فس الدقيقة 92 ليعلن به تأهل البارسا إلى الدور نصف النهائي.