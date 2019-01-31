بالفيديو.. إبراهيم البكيري لا يتذكر سبب ” بلوك ” وليد الفراج

عادل الحربي(صدى):

أكد الإعلامي إبراهيم البكيري، خلال استضافته ببرنامج ” طارق شو ” ،أنه لايتذكر سبب الخلاف بينه وبين الإعلامي وليد الفراج.

وعرض المذيع طارق الحربي، على البكيري ،لقطات من تغريدات سابقه بينه وبين الفراج، وكان النقاش عن قرار دخول النساء للملاعب.

وكان الفراج قد غرد قائلا: ” أكثر من 23 ألف متفرج ومتفرجة في مباراة الأهلي والباطن، اتفهم رفض البعض لقرار دخول السيدات للملاعب، لكن علينا الاعتراف بحق من يؤيد القرار بالتواجد، من يرفضون سيغضبون قليلا ثم يتعودون، يوم تاريخي مهما كان ألم التغيير على البعض ” .

ورد البكيري على تغريدته قائلا: ” خلونا نعيش التغيير من غير ما نذل العالم اننا نتغير، الحياة أبسط من انك تقضيها في الانتقام من الماضي ” ،وهو ما دفع الفراج لإعطاءه ” بلوك ” .

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