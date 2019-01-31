بالفيديو.. الخثلان يوضح علامات الرؤيا والفرق بينها وبين الحلم
أكد الشيخ سعد الخثلان، أن ليس كل ما يراه الإنسان في نومه يعتبر رؤيا، مشددًا على أنه لا ينبغي ذكر الرؤيا إلا لمُعبر ” حادق ناصح ” .
وقال الخثلان خلال برنامج ” يستفتونك ” : ” ينبغي ألا تُذكر الرؤيا إلا للمعبر الحادق الناصح فلا تذكر لحاسد لأنه قد يعبرها على الاحتمال الأسوأ أو يخطئ ” .
واستشهد الخثلان بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ” الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت ” .
وفيما يخص الرؤيا المزعجة، قال الخثلان: ” إذا رأى الإنسان ما يزعجه هذه ليست رؤيا هذه من الشيطان، وعلى الانسان بعد الاستيقاظ الاستعاذه من الشيطان ومن شر ما رآه ولايحدث به أحد فإنها لا تضره ” .
وأوضح أن للرؤيا علامات منها : ألا تكون في الأشياء المزعجة – الوضوح حيث يتذكرها الإنسان بعد استيقياظه – ألاتكون في شيء كان الإنسان يفكر فيه قبل النوم.
#يستفتونك مع الشيخ سعد الخثلان
هل الرؤيا اذا عــبّـرت وقعت ؟https://t.co/CsalLhN4Dk pic.twitter.com/lbiqEs9EZj
— قناة الرسالة (@alresalahnet) January 30, 2019
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63901 ] نشر منذ 32 دقيقة
جزاك الله خير ياشيخنا الفاضل وبارك فيك ,, آمين ,,