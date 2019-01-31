بالفيديو.. الخثلان يوضح علامات الرؤيا والفرق بينها وبين الحلم

عادل الحربي(صدى):

أكد الشيخ سعد الخثلان، أن ليس كل ما يراه الإنسان في نومه يعتبر رؤيا، مشددًا على أنه لا ينبغي ذكر الرؤيا إلا لمُعبر ” حادق ناصح ” .

وقال الخثلان خلال برنامج ” يستفتونك ” : ” ينبغي ألا تُذكر الرؤيا إلا للمعبر الحادق الناصح فلا تذكر لحاسد لأنه قد يعبرها على الاحتمال الأسوأ أو يخطئ ” .

واستشهد الخثلان بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ” الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت ” .

وفيما يخص الرؤيا المزعجة، قال الخثلان: ” إذا رأى الإنسان ما يزعجه هذه ليست رؤيا هذه من الشيطان، وعلى الانسان بعد الاستيقاظ الاستعاذه من الشيطان ومن شر ما رآه ولايحدث به أحد فإنها لا تضره ” .

وأوضح أن للرؤيا علامات منها : ألا تكون في الأشياء المزعجة – الوضوح حيث يتذكرها الإنسان بعد استيقياظه – ألاتكون في شيء كان الإنسان يفكر فيه قبل النوم.