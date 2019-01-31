  • الخميس 31

    يناير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. الخثلان يوضح علامات الرؤيا والفرق بينها وبين الحلم

بالفيديو.. الخثلان يوضح علامات الرؤيا والفرق بينها وبين الحلم

بالفيديو.. الخثلان يوضح علامات الرؤيا والفرق بينها وبين الحلم
عادل الحربي(صدى):

أكد الشيخ سعد الخثلان، أن ليس كل ما يراه الإنسان في نومه يعتبر رؤيا، مشددًا على أنه لا ينبغي ذكر الرؤيا إلا لمُعبر ” حادق ناصح ” .

وقال الخثلان خلال برنامج ” يستفتونك ” : ” ينبغي ألا تُذكر الرؤيا إلا للمعبر الحادق الناصح فلا تذكر لحاسد لأنه قد يعبرها على الاحتمال الأسوأ أو يخطئ ” .

واستشهد الخثلان بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ” الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت ” .

وفيما يخص الرؤيا المزعجة، قال الخثلان: ” إذا رأى الإنسان ما يزعجه هذه ليست رؤيا هذه من الشيطان، وعلى الانسان بعد الاستيقاظ الاستعاذه من الشيطان ومن شر ما رآه ولايحدث به أحد فإنها لا تضره ” .

وأوضح أن للرؤيا علامات منها : ألا تكون في الأشياء المزعجة – الوضوح حيث يتذكرها الإنسان بعد استيقياظه – ألاتكون في شيء كان الإنسان يفكر فيه قبل النوم.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 63901 ] نشر منذ 32 دقيقة

جزاك الله خير ياشيخنا الفاضل وبارك فيك ,, آمين ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *