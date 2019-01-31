” الراجحي لأعمال البنية التحتية ” تعلن عن أول إجراء إفلاس

نايف السالم(صدى):

أعلنت شركة الراجحي لأعمال البنية التحتية، عن تقدمها بطلب إلى المحكمة التجارية في جدة لإجراء التصفية الإدارية.

وأوضحت الشركة لجميع دائنيها عن تقدمها بطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية، ونُشِر الإعلان والذي يعتبر أول إجراء إفلاس، في موقع لجنة الإفلاس بناءً على طلب المدين وتحت مسؤوليته.

ومن جانبه أكدت لجنة الإفلاس أنها غير مسؤولة عن أي آثار قد تترتب عليها تجاه الغير.