شقيق الأسير ” عواجي ” يروي تفاصيل استعادته من ميليشيا الحوثي

علي القحطاني(صدى):

روى المواطن عبدالله عواجي، شقيق موسى عواجي، الأسير العائد للوطن بجهود مشتركة بين التحالف والمبعوث الأممي، تفاصيل استعادته.

وأوضح عواجي أنه تلقى اتصالاً منه في 2016 يبلغه عن حالته الصحية ويطمئنه، ولكنه فقد الاتصال به بعد ساعة واحدة، مشيرًا إلى أنه تحرك مع شقيقه الآخر من الرياض إلى جازان ثم إلى نجران للبحث عن موسى.

ويقول : ” فقدنا الأمل بوجود موسى حياً، حتى ظهر مرة أخرى بعد خمسة أشهر من اختفائه في عام 2017، في مقطع فيديو سجلته ميليشيات الحوثي، وكان يبدو كأن أحداً يلقنه ما يقول وعليه إمارات التعب ” .

وأشار إلى أنه طوال فترة أسر شقيقه كان على اتصال بالقيادات في القوات البرية، وكان تجاوبهم مميزاً ورائعاً في متابعة الحدث.

ولفت إلى أنه تلقى اتصالاً من اليمن قبل نحو ثلاثة أسابيع من شقيقه موسى، وبين أنه كان متعباً في مستشفى ينتظر الخضوع لعملية جراحية، وكان الاتصال سريعاً.

وبين أنه بعد الاتصال الأخير تمكنت قيادة التحالف بالتعاون مع المبعوث الأممي من استعادة الأسير السعودي ليصل للرياض، ويدخل المستشفى للفحوص والعلاج.

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