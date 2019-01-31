التحقيق في إطلاق نار على رجل أمن بالقيرة

أبها(صدى):

فتحت شرطة تثليث، تحقيقًا في واقعة إطلاق النار على رجل أمن بمركز أمن الطرق بالقيرة، من قبل مجهولين، ما أدى إلى إصابته.

وأطلق الأشخاص النار على رجال الأمن من إحدى المركبات من نوع ” سكويا ” ،أثناء متابعتهم سيارة أخرى، وأُصيب رجل أمن؛ ونُقل إلى مستشفى تثليث العام لتلقي العلاج. ‏

وعثرت شرطة تثليث على مركبة، يُشتبه أنها التي كان يستقلها الجناة أثناء إطلاق النار، وقد عُثر عليها بصحراء شمال محافظة تثليث.