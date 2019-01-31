التحقيق في إطلاق نار على رجل أمن بالقيرة
فتحت شرطة تثليث، تحقيقًا في واقعة إطلاق النار على رجل أمن بمركز أمن الطرق بالقيرة، من قبل مجهولين، ما أدى إلى إصابته.
وأطلق الأشخاص النار على رجال الأمن من إحدى المركبات من نوع ” سكويا ” ،أثناء متابعتهم سيارة أخرى، وأُصيب رجل أمن؛ ونُقل إلى مستشفى تثليث العام لتلقي العلاج.
وعثرت شرطة تثليث على مركبة، يُشتبه أنها التي كان يستقلها الجناة أثناء إطلاق النار، وقد عُثر عليها بصحراء شمال محافظة تثليث.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63901 ] نشر منذ 1 ساعة
ان شاء الله يقوم رجل الأمن باالسلامه ,,
,, وبإذنه تعالى سيلقون القبض على المجرمين وسينالون عقابهم ,,