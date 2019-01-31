وظائف شاغرة في مستشفى الهيئة الملكية بينبع

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت الهيئة الملكيّة بينبع، عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الهيئة الملكية في ينبع.

وأوضحت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:استشاري- علم الأورام وعلم الأوعية الدموية، استشاري، طب الجهاز الهضمي، طبيب مقيم- الطب المهني، طبيب مقيم- أمراض النساء والولادة، طبيب مقيم- لحديثي الولادة، طبيب مقيم- وحدة العناية المركزة، مسجل- أخصائي حديثي الولادة.

بالإضافة إلى مسجل- أخصائي اللثة، مسجل- أخصائي حشو الأسنان، مسجل- أخصائي تخدير، مسجل- أخصائي التصوير التشخيصي، مسجل- أخصائي جراحة، مسجل- أخصائي صحة الأسرة والمجتمع.

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