نشر : منذ 3 ساعات 825 3 صدى سبورت الجحلان: لو كان الهلال بكامل عافيته لتصدر الدوري بفارق 12 نقطة الوسوم:الهلال
المدفعية الاتفاقية 🍎🍏🍎🍏[ عدد التعليقات: 438 ] نشر منذ 3 ساعات
أذا كان هلالك بكل تلك الصفقات الماليه المروعه من لاعبين أجانب عالميين وأفضل ألأعبين المحليين ومدرب عالمي من طراز فخم جدآ ومعسكرات في أرقى الدول الاوربيه ورغم كل هذا ولم يكون هلالك بعافيته إذآ متى أنشاء الله سنشاهد هلالك معافى
هل العافيه سنشاهدها في ملاعب اسيا القادمه أوالصدمات والترويع في اسيا أصابكم بالاكتئاب المزمن
عاد عافاكم الله
ولأ زأدكم علل هذا بالنسبه لنا غير مهم بالبته 🍎🍏
أبو ريان[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 1 ساعة
المدفعيه خلك في أخبار فريقك أحسن وش جابك للزعيم في داخلك حقد وضغط نفسي كبير ؛ الهلال معروف مع الحكام الأجانب مواجهات مباشره مع الانديه وعدد بطولات ولا فيه اي منافسه من فريق آخر ؛ كل عام نشاهد عذر واكاذيب واوهام مره تحكيم ومره خشم بخاري ومره فار ؛ طيب لا عاد نشوف الفار هذا لا بارك الله فيه ولا في ساعة جابته ؛ فريق مع الحكام الاجانب يفوز بالخمسه والاربعه والثلاثه ومع كل الانديه ويجي شخص مريض وليس لديه ثقافه كرويه ويعلق وينتقد ويشكك ؛ كل فريق يعرف تاريخه وطموحه وموقعه السوالف والكذاب والتصريحات لا تخلق فريق منافس
أبو ريان[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 1 ساعة
اي صدمات في آسيا ؛ ماراح اقلك تحقق آسيا ياليتك تقدر تبقى في الدوري معانا ؛ انت تقدر تلعب في آسيا ؛ فريق ماعمره حقق آسيا ويجي واحده من جمهوره يتكلم عن آسيا هههههه !! بالنسبه للعالميه استضيفها في الرياض واصبح عالمي مثل ماعمل العين ومثل ماعمل الجزيره من قبله ومثل ماعمل فريق لما ترشح لها ؛ العالمي الي يفوز بكأس العالم للأنديه مثل المحلي برشلونه والمحلي ريال مدريد لأن العالمي للنصر ؛ جمهور يضحك عليه اعلامه تلاقي الفريق بخسر بالخمسه والاربعه وفي عذاب مهين وله سنين ماحقق بطوله الا بالحكم المحلي لأن الحكم الاجنبي تاريخه اسود ولا يستطيع تحقيق اي بطوله ويخفف عنه رئيس النادي يطلع بتصريح ويرضيهم وهذا التصريح بطوله عندهم