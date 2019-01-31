رجل ينحر طفل بزجاج في المدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

نحر مجهول، في العقد الرابع من العمر، طفل لم يتجاوز عمره السبع أعوام، وذلك باستخدام زجاج إحدى المحلات التجارية، جنوب المدينة المنورة.

وذكرت تقارير صحفية قيام الجاني بكسر زجاج المحل التجاري واستخدام الزجاج بقتل الطفل ونحره أمام والدته، واستطاع أحد أفراد الامن من منسوبي أمن المهمات والواجبات بشرطة منطقة المدينة المنورة بكشف الواقعة بعد مشاهدته لوالدة الطفل وهي تستنجد بالمارة لإنقاذ طفلها حيث تدخل رجل الأمن لإنهاء الواقعة الأمر الذي دفع الجاني إلى الاشتباك مع رجل الامن.

ونتج عن ذلك إصابة رجل الأمن بعدد من الإصابات بين الخفيفة والمتوسطة أدت إلى نقله إلى إحدى المستشفيات بالمدينة المنورة، ولم يثبت الجاني حتى الآن علاقته بالطفل المجني عليه وتم القبض على الجاني من قبل الجهات الأمنية وإحالته للتحقيق لكشف ملابسات الواقعة.

وتم إحالة الطفل ووالدته إلى إحدى المراكز الطبية الخاصة لإجراء الكشف المبدئي وإسعاف والدة الطفل التي كانت تعاني من حالة نفسية سيئة، ولازالت التحقيقات جارية مع الجاني وشهود الواقعة لكشف المزيد من التفاصيل .