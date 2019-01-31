رسميًا.. الهلال ينهي عقد ” جيسوس ” بالتراضي.. ويعين ” زوران ” مدربًا للفريق

نواف السالم(صدى):

قررت إدارة نادي الهلال إنهاء التعاقد مع مدير الجهاز الفني البرتغالي ” جورجي جيسوس ” بالتراضي بين الطرفين نظرًا لعدم رغبته الاستمرار للموسم المقبل.

وتمتد فيه منافسات النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا والتي تعتبر من أهم المسابقات مما دعا الإدارة إلى السعي نحر التعاقد مع جهاز فني جديد مقدمة شكرها وتقديرها لـ ” جيسوس ” .

وعلى صعيد متصل أنهى مجلس الإدارة التعاقد مع طاقم فني تدريبي بقيادة الكرواتي ” زوران ماميتش ” ، ليتولى مهمة تدريب الفريق لمدة عام ونصف بدءً من غدًا.