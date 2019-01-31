بالفيديو والصور.. طلائع أسراب الجراد تجتاح الطائف
اجتاحت أسراب من الجراد، أمس الثلاثاء، واليوم الأربعاء، مُنتزه الردف في الطائف.
وجاءت أسراب الجراد متقافزةً ومحلقةً على أضواء المُنتزه مع اقتراب موسم هجرته السنوي، وظهوره في بعض المناطق في ظاهرة ينقسم فيها البعض بين مُرحب بقدومه وبين فازع من اجتياحه.
ويذهب البعض إلى مناطق ظهوره ليجمعوا ما يقع بين يديهم ليأكلوه أو ليبيعوه، فقد يصل سعر ” خيشة البص ” من الجراد إلى 150 ريالاً في بعض المناطق، أما المزارعين فيُفزعهم ظهور الجراد خوفاً على محاصيلهم الزراعية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63901 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يكفينا شره ، انا اشهد ان الجراد آفة على النباتات وأي آفةٍ هو ..
,, شي شفته بعيني ، انه جرّد النخل من السعف الأخضر ( الخوص ) ، والله ان الجريده تشوفها خاليه من الورق او السعف او الخوص ( كل على حسب مايسميه ) ، وكأنها لم ينبت فيها من الخوص شي وهي خضراء ,,
,, فما بالك بأوراق الشجر او الزرع ، وهي الين وارق ورقاً ، إنه طامة ساحقة ماحقه لكل ماهو اخضر ، سبحان الله ,,
abdul[ عدد التعليقات: 1589 ] نشر منذ 26 دقيقة
والمثل المأثور يقول : إن لم تستطع إبادتهم أأكلهم واتهنا بهم …. هههههه