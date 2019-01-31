بالفيديو.. تسجيل مسرب مع معتز مطر يكشف سبب هجوم ناصر الدويلة على المملكة
كشف، تسجيل صوتي مسرب بين المرتزق الكويتي ناصر الدويلة، والأخونجي معتز مطر، سبب هجوم الدويلة المتكرر على المملكة.
وكان التسجيل، الذي كشف سبب هجوم ناصر الدويلة المستمر على المملكة، هو عبارة عن تهديد جماعة الأخوان له بأحكام قضائية وشيكات وفضائح تؤدي إلى السجن.
الحكم[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 3 ساعات
نويصر الدويله جبان وهارب من ارض المعركه يتطاول علي المملكه تعسا لمثل هولاء الجبناء
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63901 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمد لله ,,
,, صاروا يتشامتون مثل مشامت اهل النار ، والعياذ باالله ,,
,, وكل ماسك على الآخر مصايب توديه في سراديب الظلام والمظلمات ، وكل ما حسوا في ضيق الخناق ، كشفوا شيئاً من اوراقهم السوداء .. انا اتوقع يطلع اكثر من هذا الأنين والحسره .. وفي الأيام اللي جايه ستضيق عليهم الوسيعه أضيق من اقفاص فئران المختبرات ، ويبدأ العض والتجريح في بعضهم البعض والدم يسيح ,,
,, وصدق من قال // من حبك من شان لقمه .. يكرهك عند فقدانها ,,
,, اللهم ياكريم ، اجغل كيدهم في نحورهم وتدميرهم في دسايسهم وتدبيرهم .. آمين ,,