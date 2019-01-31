بالفيديو.. تسجيل مسرب مع معتز مطر يكشف سبب هجوم ناصر الدويلة على المملكة

طلال الضوي(صدى):

كشف، تسجيل صوتي مسرب بين المرتزق الكويتي ناصر الدويلة، والأخونجي معتز مطر، سبب هجوم الدويلة المتكرر على المملكة.

وكان التسجيل، الذي كشف سبب هجوم ناصر الدويلة المستمر على المملكة، هو عبارة عن تهديد جماعة الأخوان له بأحكام قضائية وشيكات وفضائح تؤدي إلى السجن.