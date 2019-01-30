” الضمان الاجتماعي النسوي ” بجدة يقيم معرضا للجنادرية ومنافذ بيع للأسر المنتجة

نايف السالم(صدى):

نظم مكتب الضمان النسوي بجدة معرضا للجنادرية ٣٣ ، يوم الأربعاء الموافق 24/5/1440 حيث ضم أركان تمثل مناطق المملكة العربية السعودية وألعاب تراثية ومقتنيات أثرية ، وقد شاركت الأسر المنتجة بعرض منتجاتها وبيعها ، والمعاهد لتقديم دورات مجانية للمستفيدات وعروض خصم ،وكذلك شاركت الجمعيات الخيرية بأسرها المنتجة لتعم الفائده ، وتميز المعرض بالأقبال الجيد واستحسان الحضور المدعوين من الجهات الخارجية والفروع لوزارة العمل والتنمية الأجتماعية

وسيستمر المعرض لمدة يومين متتاليين.