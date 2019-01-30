بالصور.. شرطة العرضيات تكرِّم منسوبيها المتقاعدين بحضور المحافظ

سعيد القرني(صدى):

أقام منسوبو شرطة ‏محافظة العرضيات ضباطًا وأفرادًا مساء يوم الثلاثاء الموافق 23-5-1440 حفلاً لتكريم منسوبيها المتقاعدين لعام 1440 وذلك بقيادة مديرها الرائد محمد علي الشمراني، وبحضور محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف وعدد من القيادات الأمنية ومنسوبو الشرطة وذلك بقصر السلام بمركز العرضية الشمالية

وألقى مدير شرطة العرضيات كلمة بهذه المناسبة، عبَّر فيها عن شكره لزملائه المتقاعدين على كل ما قدموه من أعمال جليلة خلال مسيرتهم في العمل الأمني، متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم المقبلة.

كما ألقى محافظ العرضيات كلمة بهذه المناسبة، قدم فيها شكره للمتقاعدين على ما بذلوه متمنيًا لهم التوفيق والسداد في حياتهم وفي نهاية الحفل تم تقديم الدروع والهدايا التذكارية للمتقاعدين والمتميزين.