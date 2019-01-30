بالفيديو.. هل تصح الرقية بالقرآن عن بعد للمسحور أو المريض ؟

علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ سعد الخثلان هل تصح الرقية بالقرآن عن بعد للمسحور أو المريض ؟، وذلك ردًا على سؤال متصل عبر برنامج ” يستفتونك ” .

ورد الشيخ قائلًا: الرقية إذا كان المرقي حاضرًا ولا شك أن الرقية إن كانت بالأدعية والقرآن والسنة فلها تأثيرًا، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ” ذكر له أحد الصحابة أنه رقى رجل لدغته العقرب بالفاتحة فشفاه الله تعالى ” .

وأضاف: يدل ذلك على أن الرقية لها تأثير، فالصحابة رقوا شخص بالفاتحة فقط فهي لها تأثير على المصاب بالسحر أو المريض، ولكن ينبقى أن يتقيد الراقي بالضوابط الشريعة ولابد أن يكون من يرقيه حاضرًا.