كوريا واليابان والصين.. تجحم أمير قطر

طلال الضوي(صدى):

لم يحظى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بحفاوة استقبال أثناء زيارته لجمهوية الصين، حيث استقبله، مساعد وزير الخارجية الصيني وسفير دولة قطر لدى الصين، والسفير الصيني لدى دولة قطر.

وسبق الاستقبال الصيني لتميم، استقبال باهت من وزير الثروة السمكية في كوريا الجنوبية ثم نائب وزيرة خارجية اليابان وذلك قبل أن تخفض الصين من مستوى الأمير القطري بمسؤول بمرتبة مساعد وزير وذلك أثناء جولته في كوريا الجنوبية واليابان والصين.

وكان الأمير القطري يحاول أن يبحث عن مكاسب اقتصادية وذلك بعد أن استغنت الدول الثلاث عن الغاز القطري بالغاز الأسترالي وبعد أن منحت قطر لتركيا بأسعار مخفضة أقل بكثير من الأسعار التي تدفعها دول شرق آسيا.

ويذكر أن الإهانة الآسيوية لتميم هي سابقة من نوعها لمسؤول دولة خليجية؛ حيث تعد اليابان من أكبر الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون الخليجي.