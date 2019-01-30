بالفيديو.. هل يقصر من سافر إلى بلد له فيه بيت؟

نايف السالم(صدى):

أوضح الشيخ سعد الخثلان، هل يقصر من سافر إلى بلد له فيه بيت.

وقال الشيخ سعد، خلال استضافته في برنامج ” يستفتونك ” الذي يذاع على قناة الرسالة، إنه إذا كان له بيت في الرياض وبيت في جدة، فمعنى ذلك أنه صاحب إقامتين، فهو في كلا البلدين يعتبر غير مسافر، وأنما يكون مسافر في الطريق.

وتابع ” الخثلان “، ولكنه يسأل لو مر بالبلد التاني هل يعتبر مسافرًا، ولكنه لا يعتبر مسافرًا “، مضيفًا: ” المهم أنه إذا وجد في البلد الثاني الذي له فيه إقامة وله فيه بيت، لا يعتبر فيه مسافرًا. ”