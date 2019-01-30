استقالة مذيع بعد تعرضه للتهديد من أردوغان

طلال الضوي(صدى):

قدم مذيع تلفزيوني تركي شهير، اليوم الأربعاء، استقالته بعد شهر من انتقاد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، له.

وقال المذيع بقناة ” فوكس تي في ” ، فاتح بورتاكال، عبر موقع تويتر: ” يبدو أن الوقت قد حان لترك هذا المنصب، يتعين على المرء أن يعرف متى يغادر، تهانينا على تقاعدي. ”

ونشر صورة له يظهر فيها وهو يحمل وثيقة بيانات المعاش من هيئة التأمينات الاجتماعية، ولم يتضح على الفور ما الذي سيحدث للبرنامج الإخباري الذي يقدمه بورتكال في وقت الذروة على قناة ” فوكس تي في ” ، وتفاخر بورتاكال مراراً بالتصنيفات العالية لبرنامجه، مستشهدا بمصادر غير رسمية.

يذكر أن بورتاكال أدان، في 10 كانون الأول/ ديسمبر، الضغط على المعارضة التركية، مشيرًا إلى أن المواطنين لا يجرأون حتى على الاحتجاج السلمي ضد ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، وبعد أسبوع، هاجم أردوغان، بورتاكال، متهماً إياه بدعوة المواطنين إلى الاحتجاج في الشوارع. وهدده أردوغان قائلا: ” اعرف حدودك ” ، وقال أردوغان وسط مؤيديه في مدينة قونية بوسط الأناضول: ” اعرف حدودك، وإلا فإن هذه الأمة ستلكمك في مؤخرة عنقك. ”

وأوقفت هيئة الإذاعة التركية ” آر تي يو كيه ” ، بعد ذلك بمدة قصيرة، برنامج بورتاكال الإخباري لمدة ثلاثة أيام، وتم تغريم القناة بشكل منفصل، ولم تكن هذه الواقعة الأولى، إذ سجنت السلطات التركية عشرات الصحافيين، وأغلقت عشرات وسائل الإعلام منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي قام بها فصيل من الجيش عام 2016.