إلهام الفضالة تعترض على الإساءة إليها بذنب بعض الفنانين المخطئين

أميرة خالد(صدى):

اعترضت الفنانة إلهام الفضالة على طريقة تعامل الجمهور المنتقد لبعض الفنانين حينما يخطئون ويشركون من أخطأ مع من لم يخطئ.

وقالت إلهام: ” بس إذا وصل الأمر إلى الفن وتغلط فنانة أو يغلط فنان شو هالتعليقات.. هذا هو المجتمع الفني عادي.. إذا كان هو غلط يبقى كل الفنانين غلط!؟ لا طبعا في ناس وايد زينة.. في كل مجتمع وفي كل مكان في س وفي ش.. إذا واحد غلط ما تقولون كلنا غلط… يعني واحد قاعد يحترم نفسه في بيته وتجمعونه باللي غلط.. هذه التعليقات تضايق وتجمعونا مع اللي غلط. ”

واختتمت: ” كل واحد يتحمل غلطته وكل واحد يمثل نفسه لا يمثل مهنته ولا مجتمعه. “