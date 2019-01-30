الشباب يوافق على شروط باهبري لتجديد عقده

ماجد محمد(صدى):

أعلنت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، اليوم الأربعاء، عن موافقتها على كل شروط هتان باهبري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم من أجل تجديد عقده وعدم مغادرة أسوار النادي.

وقال أحمد المسعود مدير المركز الإعلامي في نادي الشباب، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : كل ما نستطيع تأكيده هو بأن إدارة النادي وافقت على كافة شروط اللاعب، والقرار أصبح بيده وليس بيد إدارة النادي، وكلنا أمل بأن يستمر اللاعب مع كتيبية الليوث ” .

ويذكر أن باهبري أنضم لفريق الشباب في العام 2016 وكان قد بدأ مسيرته الرياضية الاحترافية مع نادي الاتحاد 2009-2013م، وشهدت بطولة كأس آسيا 2019 في الإمارات أول أهدافه مع المنتخب السعودي أمام كوريا الشمالية.