” التجارة ” تشهِّر بمنشأة تبيع الإطارات منتهية الصلاحية

علي القحطاني(صدى):

شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأربعاء، بصاحب مركز خدمات بيع وتركيب إطارات السيارات بمحافظة المندق التابعة لمنطقة الباحة.

وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانته، وثبوت تورُّط المنشأة المخالفة في عرض إطارات منتهية الصلاحية، وهو ما يعد مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري بالنظر لما تشكِّله الإطارات المستعملة ومنتهية الصلاحية من خطورة على سلامة مستخدميها.

وأصدرت المحكمة الجزائية بمنطقة الباحة حكم تضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الإطارات المضبوطة على نفقة المنشأة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.