تمديد تأشيرة الزيارة العائلية حتى 180 يوم

عادل الحربي(صدى):

أعلنت المديرية العامة للجوازات، عن إمكانية تمديد تأشيرة الزيارة العائلية عبر منصة أبشر حتى 180 يوم من تاريخ دخول المملكة.

وقالت الجوازات عبر حسابها على ” تويتر ” ، خدمة تمديد تأشيرات الزيارة العائلية المقدمة من المديرية العامة للجوازات عبر أبشر تمكن الأفراد الذين قاموا بإصدار تأشيرات زيارة من تمديد تأشيرة الزيارة بشكل إلكتروني على أن يتم أخذ النقاط التالية قبل طلب عملية التمديد:

1- وقت التمديد يكون قبل نهاية صلاحية التأشيرة بسبعة أيام وأقل أو أن لا يكون مضى على انتهاء التأشيرة أكثر من ثلاثة أيام

2- ألا تتجاوز مدة تأشيرة الزيارة بعد التمديد 180 يوماً من تاريخ دخول المملكة “.