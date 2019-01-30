سيئول الكوري يطلب ضم جورمان الاتحاد

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر، عن تقديم نادي سيئول الكوري عرض رسمي إلى إدارة نادي الاتحاد لضم المدافع الأسترالي ماثيو جورمان.

وقالت المصادر إن المفاوضات بدأت منذ أسابيع حيث طلب النادي الكوري استعارة اللاعب إلا أن طلبه قوبل بالرفض من قبل الإدارة الاتحادية التي طلبت انتقال اللاعب بشكل كامل، قبل أن توافق أخيراً على إعارته لمدة عام بـ100 الف دولار مع خيار الشراء بـ250 الف دولار.

وأضافت : من المتوقع أن تحسم الصفقة خلال الأيام المقبلة، رغم عدم موافقة جورمان على العرض المادي المتواضع من الكوريين والذي لا يوزي مايتقاضاه من النادي السعودي.