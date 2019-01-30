بالفيديو.. الطيران السعودي : نحن نمر بمرحلة هوية تتماشى مع ” رؤية 2030 ” ولازلت ضعيفة

علي القحطاني(صدى):

أكد الأمير فهد بن مشعل بن سعود رئيس جمعية الطيران السعودي، اليوم الأربعاء،على أن هذا القطاع الآن يمر بمرحلة هوية تتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وقال الأمير خلال مشاركته في برنامج ” تم ” : نحن نمر حاليًا بمرحلة هوية تتماشى مع رؤية2030ولازلت أقول أنها ضعيفة؛ بغيره من المجالات وخاصة قطاع الخصخصة والتطوير.

وأوضح الأمير مشعل السبب في ذلك قائلًا: السبب هو حساسية تأثير هذا القطاع، وفي المرحلة المقبلة راح تتغير خارطة الطيران في السعودية بشكل كامل.