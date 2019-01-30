” تعليم الرياض ” تعلق على فيديو سائق حافلة ” الباب مفتوح “

علي القحطاني(صدى):

علقت إدارة تعليم الرياض، على مقطع فيديو سائق حافلة طالبات يسير بسرعة وبابها مفتوح، مؤكدة أنها اتخذت الإجراءات القانونية تجاه السائق وقد تم إبعاده.

وقالت إدارة التعليم : تم التعامل مباشرة مع الحادثة ومخاطبة الشركة المشغلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للأمن والسلامة وإبعاد السائق في اليوم التالي.

وأضافت : تم الرد من قبل الشركة المشغلة باتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية حيال ذلك.

وكان مقطع فيديو متداول اليوم الأربعاء، أظهر حافلة نقل طالبات تسير بسرعة وبابها الجانبي مفتوح ويقف عليه بعض الطالبات الصغيرات في السن.