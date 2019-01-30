بالصور.. ” الهلال ” يواصل تدريباته بمشاركة ” ديجينك وغوميز “

نواف السالم(صدى):

واصل فريق نادي الهلال، مساء اليوم الأربعاء، تدريباته تحضيرًا لمواجهة الفتح مساء الاثنين المقبل.

وركز المدير الفني، جورجي جيسوس في المران على الجوانب الفنية، وتخلل المران تدريبات فنية ومناورة على ثلثي مساحة الملعب، وشارك الثنائي ” ميلوش ديجينك وبافيتيمبي غوميز ” في التدريبات الجماعية.

وتابع المران نائب الرئيس الأستاذ ” فهد الراشد ” والرئيس التنفيذي المهندس ” طارق التويجري “، وواصل الثنائي ” سالم الدوسري وعمر عبدالرحمن ” برامجهما العلاجية والتأهيلية.

وأوضح الفحص الطبي تعرض ” جوناثان سوريانو ” لتمزق بسيط في عضلة الساق، وسيخضع ” سوريانو ” على إثر إصابته لبرنامج علاجي وتأهيلي.

ويؤدي الفريق مساء غد الخميس، مرانًا اعتياديًا وذلك في مقر النادي.