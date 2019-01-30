جمعية الزهايمر تستكمل برنامج الندوة العلمية بالشرقية

سعيد العجل(صدى):

سارعت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر في وقت مبكر إلى تغطية الاحتياج والندرة الشديدة في الكوادر الصحية المؤهلة في مجال طب الشيخوخة ومرضى الزهايمر، فبادرت بتبني برامج تدريبية للأطباء والممارسين الصحيين لسد هذا النقص الحاد في مختلف مناطق المملكة.

وفي هذا الإطار تعقد الجمعية خلال 3 فبراير 2019م بالمنطقة الشرقية بمدينة الدمام بدعم من بنك الجزيرة بمستشفى المانع من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً، ندوة علمية بعنوان : (تدريب الأطباء والممارسين الصحيين) بساعات معتمدة من هيئة التخصصات الصحية، بتقديم كل من سعادة الدكتور فراس العواد -استشاري الطب النفسي العام والمسنين، وسعادة الدكتور قاسم الجبر – طب الأسرة، مدرب طب الشيخوخة، وسعادة الدكتور وليد كريدي -استشاري أمراض الباطنة وأمراض الشيخوخة، حيث تستهدف بها الأطباء العاملين في طلب الأسرة، والأطباء النفسيين، وطب الأعصاب، والطب الباطني، وكذلك الممارسين الصحيين العاملين في مجال التمريض والتثقيف الصحي، والإخصائيين النفسيين ، والعاملين في مجال العلاج الطبيعي.

وتتضمن الندوة ست محاور رئيسية هي : نظرة عامة على الخرف، نظم الذاكرة في الخرف، خرف الكلمات والإجراءات بدلاً من الذكريات، المشكلات السلوكية والنفسية في الخرف، التقييم القائم على القياس للمرضى الذين يعانون من ضعف في الإدراك، الخيارات العلاجية المتاحة للمرضى الذين يعانون من مرض الزهايمر، حيث يمثل كل محور من هذه المحاور محاضرة مدتها خمس وثلاثون دقيقة.

وتختتم الندوة بحلقة نقاش جماعية تستعرض الوظائف الادراكية الأساسية وكيفية تأثيرها على سلوك الانسان، والأسباب المختلفة للخرف وكيفية التفريق بينها، وكذلك الوسائل المختلفة لعمل التقييم العصبي والإدراكي للمسن المصاب بتدهور إدراكي، والوسائل العلاجية المتاحة لعلاج المصاب بمرض الزهايمر.

الجدير بالذكر أنّ الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر اهتمت كثيراً ببرامج التدريب، والتأهيل للعاملين في مجال الرعاية، من خلال منظومة من ورش العمل، واللقاءات العلمية، والندوات والدورات التدريبية للأطباء، والمتخصصين، وكذلك تعزيز خبرات المتطوعين، حيث سبق أن عقدت عدة برامج تدريبية، وتأهيلية للأطباء، والممارسين الصحيين بالرياض، وبإشراف البروفيسور روبرت داروف، عضو المجلس الاستشاري بالجمعية، وبالتعاون مع القطاع الخاص متمثلاً في مجموعة الدكتور سليمان الحبيب في الرياض.

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