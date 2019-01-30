بالفيديو.. كاتب يرد على الحملة المقامة ضد ” المغامسي ” بشأن رأيه في ” الترفيه “

علي القحطاني(صدى):

رد الكاتب والباحث دكتور عبدالله بن بجاد، على الحملة المقامة ضد الشيخ صالح المغامسي، بشأن رأيه في هيئة الترفيه.

وقال الكاتب، خلال استضافته في برنامج ” تفاعلكم ” الذي يذاع على قناة العربية، إن حجاج العزمي شخص إرهابي ومطلوب للعدالة، وأن الجدل حول موضوع المعازف والغناء كان مركب بشكل خاطيء، وبه خلاف منذ بدء الإسلام وحتى اليوم.

وتابع دكتور عبدالله: ” المشكلة الحقيقية أن هولاء يعتقدون أنه يجب أن يتدخلوا في خيارات الناس الفردية الشخصية، ولا تفرض وصايتك على أحد، وأن المهاجمة على الشيخ صالح وغيره استغلتها هذه التنظيمات لأجل شد عصب هذه التنظيمات، وإعادة ترتيب قوتها في المشاركة في ندوات وغيرها، وهي حملات منظمة وليست فردية. ”