بالفيديو.. رئيس ” تشافي الطبية “: الدولة قادرة على خفض الميزانية الضخمة لـ ” الصحة “

نايف السالم(صدى):

أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة تشافي الطبية، دكتور سعيد الدوسري، هل في ظل الميزانيات الضخمة لوزارة الصحة أصبحت غير قادرة على توفير الأجهزة الصحية.

وقال سعيد خلال استضافته في برنامج ” معالي المواطن “، الذي يذاع على قناة mbc، إنه ليس بالصعب أبدًا أن تنخفض الميزانية الضخمة لوزارة الصحة، وإنه يعتقد أنه في الفترة المؤخرة أرادة الدولة أن تنظم السوق.

وتابع ” الدوسري “: ” الإشكالية لو تقارن القطاع الخاص بالقطاع الحكومي لا يمكن لأي صاحب مستشفى خاص أن يشتري أكثر من جهاز لاستخدام واحد، ولكنها كانت ظاهرة في القطاع الحكومي أن كل مختص يطلب الجهاز الذي يخصه ويريده تحديدًا، ويمكن أن يترك المستشفى ويأتي أخر يطلب جهاز أخر وتجد المستودعات مكتظة بالأجهزة وهذا يكلف الدولة فاتورة عالية جدًا. ”