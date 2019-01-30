ممثلة شهيرة تصف لاعب كرة أسمر بالغوريلا
سخرت الممثلة الهندية إيشا غوبتا من نجم فريق ” أرسنال ” لكرة القدم اللاعب النيجيري أليكس إيوبي، مما أدى إلى غضب الجمهور.
ونشرت عبر صفحتها على ” تويتر ” تغريدة تكشف مضمون محادثة بينها وبين شخص آخر. وشبهت فيها النجم أسمر البشرة بالغوريلا.
وبعد انتقادها كتبت في إحدى التغريدات: “كنا تنتاقش بشأن التوتر الذي كنا نشعر به أثناء مباراة كرة القدم ” .
وأضافت: ” لقد تعرضت أنا أيضاً للتمييز العنصري من قبل ولا أشعر بالرضى تجاه ذلك أبداً. كان خطأ وأنا أعتذر ” .
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