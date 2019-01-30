” اتحاد القدم ” يوصي بتخفيض الأجانب إلى 5 لاعبين فى الموسم المقبل
رفعت اللجنة الفنية باتحاد كرة القدم السعودي، برئاسة عمر باخشوين، توصية فنية إلى مجلس إدارة الاتحاد، بضرورة تخفيض عدد المحترفين الأجانب فى جميع الفرق، خلال الموسم المقبل.
وأوصت اللجنة الفنية برئاسة باخشوين، بتقليص المحترفين الأجانب إلى خمسة لاعبين فقط، مع السماح باستمرار الحارس الأجنبى فى الدورى السعودى للمحترفين، وكان عدد اللاعبين الأجانب قد وصل لـ8 لاعبين وهو القرار الذي كان له عدة مساؤي وعدة مميزات ولكن الأبرز كان إلحاق الضرر بالمنتخب الوطني بسبب تواجد الأجانب بشكل أساسي بصفة مستمرة بقوائم الأندية على حساب لاعبين محليين وهو ماكان يؤثر على مستويات السعوديين.
يذكر أن المطالبات طوال الفترة الماضية، كانت بضرورة تقليص عدد المحترفين الأجانب، من أجل إعطاء الفرصة للاعبين المحليين للظهور والتألق، وتضرر الأخضر من وجود أجانب كثيرين خاصة فى منطقة الهجوم، حيث لم يقدم المنتخب المستوى المأمول فى بطولة أمم آسيا، ليقرر اتحاد الكرة بحث الأمر بواسطة اللجنة الفنية التي تم تشكيلها برئاسة عمر باخشوين.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 555 ] نشر منذ 7 ساعات
هذه ضريبة التطبيل للصبي ٱل الشيخ ..طبعا صبي في عقله ولا هو هرش في جسمه..
ابو غالب[ عدد التعليقات: 429 ] نشر منذ 7 ساعات
اتحاد القدم ” يوصي بتخفيض الأجانب إلى 5 لاعبين فى الموسم المقبل وكل ماذكر في التقرير من سلبيات 8 اجانب في الفرق تقضي علي المواهب الوطنية وتضعف المنتخب الاول كما صرح مدرب المنتخب بيتزي من قبل لوسائل الاعلام وغير تكاليف 8 اجانب في الاندية ماديا وتوجه بعض الاندية صعوبة مادية في توفير قيمة تجديد عقود هولاء الثمانية الاجانب
النخيش[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 7 ساعات
المفروض لايتعدى المحترفين الاجانب 3 في كل فريق ويكون مستوياتهم عاليه عكس الموجودين الان 8 محترفين اجانب مستوياتهم عاديه وخسائر مئات الملايين عليهم واقصاء الاعبين الوطنيين والنتيجه منتخب ضعيف وفقدان المواهب ركزو على الاعبين المواليد واكتشافهم وتجنيس من يستحق ويكون لاعب موهوب وليس لاعب عادي
عبد الله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 1073 ] نشر منذ 53 دقيقة
6 لاعبين أجانب معقولة بحيث الأساس في اللعب 5 وواحد احتياط..والسؤال: عندما كان المحترفون ثلاثة وأربعة هل كان المستوى أفضل ؟!
وجود اللاعب الأجنبي المميز يثري اللاعب المحلي والكرة السعودية بشكل عام ( المميز ) وليس اللاعب المقلب