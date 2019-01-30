” اتحاد القدم ” يوصي بتخفيض الأجانب إلى 5 لاعبين فى الموسم المقبل

نواف السالم(صدى):

رفعت اللجنة الفنية باتحاد كرة القدم السعودي، برئاسة عمر باخشوين، توصية فنية إلى مجلس إدارة الاتحاد، بضرورة تخفيض عدد المحترفين الأجانب فى جميع الفرق، خلال الموسم المقبل.

وأوصت اللجنة الفنية برئاسة باخشوين، بتقليص المحترفين الأجانب إلى خمسة لاعبين فقط، مع السماح باستمرار الحارس الأجنبى فى الدورى السعودى للمحترفين، وكان عدد اللاعبين الأجانب قد وصل لـ8 لاعبين وهو القرار الذي كان له عدة مساؤي وعدة مميزات ولكن الأبرز كان إلحاق الضرر بالمنتخب الوطني بسبب تواجد الأجانب بشكل أساسي بصفة مستمرة بقوائم الأندية على حساب لاعبين محليين وهو ماكان يؤثر على مستويات السعوديين.

يذكر أن المطالبات طوال الفترة الماضية، كانت بضرورة تقليص عدد المحترفين الأجانب، من أجل إعطاء الفرصة للاعبين المحليين للظهور والتألق، وتضرر الأخضر من وجود أجانب كثيرين خاصة فى منطقة الهجوم، حيث لم يقدم المنتخب المستوى المأمول فى بطولة أمم آسيا، ليقرر اتحاد الكرة بحث الأمر بواسطة اللجنة الفنية التي تم تشكيلها برئاسة عمر باخشوين.