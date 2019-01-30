القبض على سائق حافلة ” الباب مفتوح “

عادل الحربي(صدى):

تمكنت الإدارة العامة للمرور ممثلة في ” مرور الرياض ” ، من القبض على قائد حافلة الطالبات، التي تم تداول مقطع فيديو لها وهي تسير بسرعة وبابها مفتوح .

وكان مقطع فيديو متداول اليوم الأربعاء، أظهر حافلة نقل طالبات تسير بسرعة وبابها الجانبي مفتوح ويقف عليه بعض الطالبات الصغيرات في السن.

وأثار الفيديو غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة، لان ترك أبواب الحافلات مفتوحة يعرض الطالبات لخطر السقوط.

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